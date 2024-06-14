مصرع طفلة وإصابة 6 زوار بحرينيين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة سبعة زوار من الجنسية البحرينية بحادث سير جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سبعة زوار بحرينيين تعرضوا لحادث سير على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، نتيجة انقلاب عجلتهم نوع (يوگن) أثناء توجههم لزيارة العتبات المقدسة".

وبين المصدر، أن "الحادث أدى إلى مصرع طفلة إصابة ستة آخرين بجروح، أحدهم بحالة خطرة، حيث تم نقلهم جميعاً للمستشفى لتلقي العلاج".