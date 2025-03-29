مصرع طفلة وإصابة آخر بحادثي دهس جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بمصرع طفلة متأثرة بجراحها بعد تعرضها لحادث دهس وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، أصيبت إثر حادث دهس في مدينة الصدر قرب مركز شرطة الساهرون وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

ولفت المصدر إلى أن "الطفلة تم تحويلها إلى مستشفى الناصرية العام، وحين وصولها فارقت الحياة داخل المستشفى"، مبيناً أن "حادث الدهس كان بواسطة سيارة نوع (يوگن)".

وفي حادث مماثل بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، أشار مصدر أمني فيها، إلى أن دوريات المرور تمكنت اليوم، من القبض على سائق عجلة، لاذ بالفرار بعد دهس طفل وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مرور البصرة تمكنت من إلقاء القبض على سائق عجلة دهس طفلاً ولاذ بالفرار وسط المحافظة قرب تقاطع السوري".

وبين أن "عملية القبض على السائق تمت بعد متابعة دقيقة والعودة إلى كاميرات المراقبة، حيث تم التعرف على رقم العجلة والوصول إلى صاحبها بوقت قياسي"، مشيرا الى اصابة الطفل بجروح مختلفة".