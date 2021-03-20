مصرع طفلة والعثور على جثة شاب غريق بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بديالى، يوم السبت، بمصرع طفلة جراء حادث دهس في جلولاء، فيما عُثر على جثة شاب غريق في نهر السعدية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن طفلة توفيت حراء حادث دهس في حي الوحدة في ناحية جلولاء (٧٠ كم شمال شرق بعقوبة).

وأشار إلى نقل جثة الطفلة إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، أفاد المصدر نفسه بالعثور على جثة شاب غريق في نهر ناحية السعدية (٦٠ كم شمال شرق بعقوبة).

وتابع المصدر أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الغرق لكشف ملابسات الحادث.