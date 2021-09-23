مصرع طفلة بصعقة كهربائية ومزارع يقتل قريبه في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى يوم الخميس، بوفاة طفلة جراء صعقة كهربائية فيما قتل مزارع أحد أقاربه بنزاع شخصي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات لقيت مصرعها جراء صعقة كهربائية بمبردة هواء في حي الامير في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وفي حادث منفصل؛ أفاد المصدر نفسه أن "مزارعا قتل أحد أقاربه جراء نزاع في قرية (ذيابه) اطراف ناحية أبي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة".

وبين المصدر؛ أن "سبب الحادث يعود إلى نزاع على مياه السقي فيما اتخذت السلطات الأمنية الإجراءات القانونية بحق الجاني".