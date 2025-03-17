مصرع طفلة بحريق في مخيم "بزيبز" جنوبي الأنبار (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة بمحافظة الأنبار، يوم الإثنين، بأن طفلة نازحة من منطقة جرف الصخر لقيت مصرعها بعد احترق الخيمة التي كانت فيها في مخيم بزيبز للنازحين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي في الخيمة التي كانت تقطنها الطفلة مع عائلتها، مما أدى إلى احتراق جسدها بالكامل، ورغم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الفلوجة لتلقي العلاج، إلا انها فارقت الحياة متأثرة بجراحها".

يذكر أن مخيم بزيبز يستضيف مئات العائلات النازحة من مناطق مختلفة، حيث تفتقر المخيمات في كثير من الأحيان إلى معايير السلامة اللازمة، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الحوادث.