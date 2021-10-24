مصرع طالب وإصابة تسعة اخرين بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 10 طلاب بحادث سير شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع على الطريق الرابط بين قضاءي (الرفاعي والنصر) قرب قرية ابو هارون شمالي محافظة ذي قار نتيجة إنقلاب باص صغير تحمل عشرة 10 طلاب ملتحقين بإحدى الجامعات الأهلية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وبين المصدر، أن الحادث أدى لمصرع طالب واحد وإصابة 9 آخرين، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقل المصابين التسعة إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج.