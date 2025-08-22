مصرع طالب ثانوي وإصابة ثلاثة شبّان بحادث تصادم دراجتين جنوب بعقوبة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة خلال حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابين كانا يستقلان دراجة نارية اصطدما بدراجة أخرى يستقلها شابان أيضاً، ما أدى إلى وفاة أحدهما وهو طالب في المرحلة الثانوية، وإصابة ابن عمّه الذي كان برفقته بجروح خطرة، فضلاً عن إصابة راكبي الدراجة الأخرى بجروح شديدة.