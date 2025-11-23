مصرع طالبين إثر حادث سير في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، يوم الأحد، بمصرع طالبين اثنين من المرحلة الثالثة في الكلية التقنية الحويجة، إثر حادث سير وقع أثناء توجههما إلى الكلية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في ساعات الصباح أثناء انتقال الطالبين إلى موقع الكلية، ما تسبب في إصابتهما بجروح بليغة أدت إلى وفاتهما قبل وصولهما إلى المستشفى"، مبيناً أن "الفرق الطبية حاولت تقديم الإسعافات اللازمة إلا أن حالتهما كانت حرجة للغاية".

وأضاف أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، فيما تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي واستكمال الإجراءات الأصولية".