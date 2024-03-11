مصرع طالبة جامعية بحادث دهس في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع طالبة جامعية إثر حادث دهس في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طالبة في كلية (بلاد الرافدين) بتقاطع القدس وسط مدينة بعقوبة، تعرضت لحادث دهس أثناء عبورها الطريق العام من قبل سيارة مسرعة".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى إلى مصرع الطالبة في الحال ونقلت جثتها إلى دائرة الطب العدلي وفُتح تحقيق بحيثياته".

وفي حادث آخر، أكد المصدر، مصرع مدني وإصابة 5 آخرين، بينهم في حالة حرجة، جراء حادث سير مروع وقع على طريق حمرين.