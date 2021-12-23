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مصرع ضابط كبير ومنتسبين أمنيين بحادث سير جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-23T17:47:26+0000
مصرع ضابط كبير ومنتسبين أمنيين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة منتسبين امنيين بحادث سير شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين قضاء الشطرة ومدينة الناصرية، حيث اصطدمت سيارة بأخرى يقودها معاون مدير گمارك ذي قار العقيد علاء ثامر، برفقة منتسبين اثنين، ما أدى إلى مصرعهم على الفور".

وبين ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اوقفت الجاني الذي اصيب بالحادث".

وتشهد محافظة ذي قار وغيرها من المحافظات العراقية حوادث سير باستمرار جراء السرعة الفائقة وعدم الالتزام بإرشادات السلامة والامان، الى جانب تردي شبكة الطرق وبالأخص الخارجية منها.

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