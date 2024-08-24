مصرع عدد من الجنود العراقيين بينهم ضابط رفيع بحادث مروع جنوبي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع ضابط رفيع في الجيش العراقي، خلال حادث جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على طريق المحمودية الحولي جنوب العاصمة، وأودى بحياة العميد رزاق خضير حمود احمد الجبوري، أمر الهندسة العسكرية فرقة 17.

وأضاف أن الحادث تسبب أيضاً بمصرع عدد من الجنود وإصابة اخرين.

وعن تفاصيل الحادث قال المصدر: المعلومات الأولية تشير إلى تعرض الضحايا لحادث دهس من قبل عجلة عسكرية يعتقد عائديتها لوزارة الداخلية، اثناء اعمال رفع أسلاك شائكة على الطريق الحولي في المحمودية تخص الزيارة الأربعينية.