مصرع ضابط بالمخابرات وزوجته ورجل في حادث سير مروع جنوبي بغداد (صور)

شفق نيوز - بغداد

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم ضابط بجهاز المخابرات العراقي، جراء حادث سير مروع، وقع فجر اليوم الخميس، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية و مسعفون لوكالة شفق نيوز، إن ضابطا برتبة عميد في جهاز المخابرات وزوجته لقيا مصرعهما فيما أُصيب اثنان من أطفالهما في حين لقي رجل حتفه فيما أُصيبت امرأة بجروح نتيجة حادث سير مروع ناجم عن اصطدام جلتين بالقرب من محطة وقود اللؤلؤة ضمن سريع "الدورة" جنوبي بغداد.

وعزا المصدر، سبب وقوع الحادث السرعة الفائقة بالقيادة مع تدني مدى الرؤية جراء تشكل الضباب في اجواء العاصمة.