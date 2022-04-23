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مصرع ضابط بالجيش العراقي بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-23T14:55:32+0000
مصرع ضابط بالجيش العراقي بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بمصرع ضابط في قيادة عمليات كركوك بحادث سير على طريق في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة نقيب في الجيش العراقي لقي مصرعه بانقلاب عجلته على طريق بغداد - كركوك في أطراف قضاء الخالص ١٧ كم شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى".

واضاف أن "قوات الأمن أخلت جثة الضابط إلى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية المميتة بسبب إهماله وعدم أهليته لاستيعاب القوافل التجارية وسوء أعمال الإعمار والصيانة إلى جانب إهمال قواعد السلامة المرورية.

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