مصرع شقيقين بحادث سير مروّع في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع شقيقين إثر حادث مروري مؤسف على طريق البحوري ضمن قضاء "عامرية الصمود".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع بعد اصطدام دراجة نارية كان يستقلها شقيقان بسيارة مدنية على طريق البحوري، ما بمصرع الشقيقين على الفور قبل وصول فرق الإسعاف".

وأضاف أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته، ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".