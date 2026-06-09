مصرع شقيقتين وإصابة ثالث بحادث سير في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع شقيقتين وإصابة رجل آخر بحادث سير على الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع (توسان) تقودها امرأة وإلى جانبها شقيقتها من سكنة ناحية أبي صيدا في ديالى، انفجر أحد إطاراتها على طريق ديالى – بغداد ما أدى إلى انحرافها وعبورها إلى المسار المعاكس من الطريق بعد أن فقدت المرأة السيطرة عليها".

وأضاف أن "السيارة اصطدمت بعمود كهرباء ومن ثم صدمت سيارة أخرى نوع (انفينتي) يقودها رجل من محافظة أربيل"، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن مصرع الشقيقتين وإصابة الرجل بجروح".

وتابع المصدر: "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".