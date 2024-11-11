مصرع شرطي وإصابة آخر وثلاثة مدنيين بحادثي سير في ديالى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة 3 أشخاص بحادث سير على طريق بغداد - ديالى، ومصرع شرطي وإصابة آخر بحادث سير في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق بغداد - ديالى قرب قضاء الخالص، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص"، مبينا أن "الحادث وقع بسبب الأمطار الغزيرة".

ولفت المصدر إلى أن "حادث سير وقع بانحراف سيارة نوع BMW عن الطريق العام واصطدامها بشجرة مما أدى إلى انقلابها، على طريق كركوك – داقوق جنوبي كركوك".

وبين أن "الحادث أسفر عن مصرع شرطي وإصابة آخر، وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".