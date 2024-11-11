مصرع شرطي وإصابة آخر وثلاثة مدنيين بحادثي سير في ديالى وكركوك

مصرع شرطي وإصابة آخر وثلاثة مدنيين بحادثي سير في ديالى وكركوك
2024-11-11T15:57:05+00:00

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة 3 أشخاص بحادث سير على طريق بغداد - ديالى، ومصرع شرطي وإصابة آخر بحادث سير في محافظة كركوك. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق بغداد - ديالى قرب قضاء الخالص، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص"، مبينا أن "الحادث وقع بسبب الأمطار الغزيرة". 

ولفت المصدر إلى أن "حادث سير وقع بانحراف سيارة نوع BMW عن الطريق العام واصطدامها بشجرة مما أدى إلى انقلابها، على طريق كركوك – داقوق جنوبي كركوك". 

وبين أن "الحادث أسفر عن مصرع شرطي وإصابة آخر، وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج". 

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