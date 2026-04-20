مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث سير في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في صحة كركوك، يوم الاثنين، بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء حادث سير على طريق الدبس.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع نتيجة تصادم مركبتين على الطريق الرابط بين كركوك والدبس قرب معمل الغاز في منطقة باجوان، شمال غربي المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص في الحال وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".