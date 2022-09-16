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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحادثي سير جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-16T09:01:00+0000
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بتسجيل حادثي سير على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " القوات الامنية المرابطة على الطريق السريع سجلت حادثي سير على الطريق الدولي غالبيتهم لمواطنين من أهالي محافظة البصرة"، لافتا إلى ان "الحادثين تسببا بمصرع شاب في العشرينات من عمره، فيما أُصيب 11 آخرون بجروح بعضهم بحالة خطرة".

واشار إلى ان "سيارات الاسعاف هرعت لاماكن الحادثين وقامت بنقل الجرحى للمشفى التركي لتلقي العلاج اللازم".

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