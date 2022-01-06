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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق بغداد-واسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-06T15:53:12+0000
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق بغداد-واسط

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور بمصرع شخص وإصابة آخر يوم الخميس في حادث سير وقع على طريق بغداد - واسط.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين؛ الاولى نوع مارسيدس  والثانية نوع واز على طريق بغداد- واسط بالقرب من سيطرة اللج وكذلك على مقربة من محطة وقود السلامة".

وأضافت أن "الحادث أدى الى وفاة سائق المركبة المارسيدس، واصابة سائق المركبة الثانية"،

وأشارت إلى أن سبب الحادث يعود إلى "عبور سائق المركبة المارسيدس الى الجانب الاخر وعدم تأكده من خلو الشارع من المركبات مما ادى الى الاصطدام بالمركبة الواز".

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