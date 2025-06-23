مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي في كركوك، اليوم الاثنين، بصرع شخص وإصابة آخر بجروح إثر حادث مروري وقع على طريق الدبس – التون كوبري، قرب قرية "قيه باشي" شمال غربي المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث نجم عن اصطدام مركبة بإحدى المنعطفات القريبة من قرية قيه باشي، ما أدى إلى وفاة أحد ركابها في موقع الحادث، وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف سارعت إلى موقع الحادث ونقلت المصاب إلى مستشفى الدبس لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث وظروف وقوعه".