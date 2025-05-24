مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحوادث متفرقة في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بوقوع ثلاث حوادث في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المواطنين توفي نتيجة صعقة كهربائية داخل منزله في قرية أجمسة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل".

وأضاف المصدر، أن "مدنياً آخر أُصيب بجروح جراء تعرضه لطلق ناري من بندقية صيد في منطقة الرشيدية شمالي الموصل، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي حادث منفصل، "أُصيب رجل وامرأة بجروح مختلفة إثر حادث سير مروري وقع في منطقة وادي حجر جنوب المدينة، ونُقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة"، مشيراً إلى أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً في الحوادث المذكورة لمعرفة ملابساتها".