مصرع شخص وبتر قدم آخر بحادثين في محافظتنين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في محافظتي نينوى والمثنى، يوم السبت، بأن شخصاً لقي مصرعه فيما بترت قدم آخر بحادثين منفصلين بالمحافظتين.

وقال مصدر في المثنى، لوكالة شفق نيوز، إن لغماً من مخلفات الحروب السابقة انفجر، صباح اليوم، في ناحية بصية الواقعة في بادية السماوة بمحافظة المثنى، ما أسفر عن إصابة أحد رعاة الأغنام، يبلغ من العمر 21 عاماً، مبيناً أن الحادث اسفر عن بتر في قدمه الايسر.

وفي محافظة نينوى، ذكر مصدر امني لوكالة شفق نيوز، أن مدنياً لقي مصرعه، اليوم، بحادث سير مروع تعرض له قرب المدخل الجنوبي لمدينة الموصل (سيطرة العقرب).

وأوضح أن الحادث تسبب بمصرعه على الفور جراء الاصابات البالغة التي تعرض لها السائق، اثر فقدانه السيطرة على العجلة وخروجها عن الطريق.