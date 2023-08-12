مصرع شخص وانتشال جثة واصابة 11 مدنياً بينهم نساء بحوادث في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الجبايش أقصي جنوبي محافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع وإصابة شخصين اثنين بحادث انهيار في أحد المشاريع الحكومية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عاملا توفي، فيما أُصيب آخر بحادث انهيار مشروع بناء مجاري منطقة ال غريج بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "فرق الدفاع المدني طوقت مكان الحادث وقامت باخراج جثة العامل المتوفي، وزميله المصاب".

وفي ذي قار ايضا، تم العثور على جثة شخص في الثلاثينات من عمره، بنهر الفرات قرب الطاقة الكهربائية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الشخص الذي عثرت على جثته سجل بلاغاً بفقدانه قبل 4 ايام، حيث تم انتشال الجثة و إرسالها للطب العدلي.

في غضون ذلك 10 أشخاص بحادثي سير شمالي محافظة ذي قار.

وتابع المصدر، إن الحادث الأول وقع نتيجة تصادم مروري على الطريق العام في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية بين عجلتين صالون، وأدى لاصابة 3 أشخاص بجروح.

واما الحادث الثاني وقع على الطريق العام في قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية أيضا وكان نتيجة تصادم عجلتين (ستارأكس)، مع (بيك آب) حيث أدى الحادث لاصابة 7 اشخاص بجروح بليغة بينهم 5 نساء.