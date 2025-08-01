مصرع شخص واصابة 20 زائراً معظمهم إيرانيون بحادث مروع شمالي بغداد

شفق نيوز - بغداد / صلاح الدين

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بمصرع شخص على الأقل واصابة 20 آخرين معظمهم زائرون إيرانيون للعتبات المقدسة بحادث سير مروع وقع شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مدنية وأخرى حافلة تقل زواراً من الجنسية الإيرانية وقع منطقة "التاجي" شمالي بغداد، مبينا أن الحافلة كانت قادمة من سامراء متجهة صوب كربلاء.

وأضاف أن الحادث أسفر - ووفقا للمعلومات الاولية - عن مصرع شخص واصابة 20 آخرين بجروح معظمهم زائرون إيرانيون، مشيرا إلى أن جنسية الشخص الذي لقي حتفه لم تُعرف لغاية وقت كتابة هذا الخبر.