مصرع شخص بأول حادث مروري على طريق اليوسفية الجديد في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة أربعة آخرين وذلك في حادث مروري هو الأول في طريق الدورة - يوسفية الجديد بالعاصمة بغداد.

وقالت المرور في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حادث انقلاب مركبة نوع مرسيدس صالون وقع فجر اليوم، على طريق المرور السريع دورة - يوسفية بسبب السرعة الشديدة التي أدت إلى انقلاب المركبة ووفاة شخص، وإصابة أربعة آخرين.

ونوهت مديرية المرور إلى أن السرعة سبباً رئيساً في الكثير من الحوادث المرورية، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعة والانتباه لتجنب الحوادث المؤسفة.

ومطلع شهر شباط الجاري، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم، وتقاطع بغداد الجنوبي، الذي يضم مجسّرين ومقتربات بأربعة مسارات، والذي يربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية.

وتمنع السلطات مرور مركبات الحمل على هذا الطريق من 3 طن فما فوق.