مصرع شخصين وإصابة 6 بحادثي سير في محافظتين

شفق نيوز/ لقي شخصين مصرعهما، يوم الخميس، وأصيب 6 آخرون بجروح، نتيجة حادثي سير منفصلين، في محافظتي المثنى وواسط.

وأبلغ مصدر أمني، في محافظة المثنى وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين المثنى وذي قار، عند حدود قضاء الخضر، بعدما تصادمت مركبتين نوع (ستاركس وصالون)".

وأضاف أن "الحادث أدى لمصرع شخصين أثنين على الفور، أحدهما مدرس والآخر محامي، فيما تسبب بإصابة أثنين آخرين بجروح خطيرة".

وفي محافظة واسط، أخبر مصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق العام بين (الكوت والشوملي) جنوبي المحافظة، بعدما انقلبت عجلة نوع (ستاركس) بسبب السرعة العالية".

وتابع أن "الحادث تسببت بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة".