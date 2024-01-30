مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بحادث "عنيف" على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير عنيف على طريق بغداد - كركوك في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مدنيين اثنين فارقوا الحياة وأصيب خمسة آخرون بجروح في حصيلة أولية بحادث اصطدام بين عدة مركبات على الطريق الرابط بين بغداد وإقليم كوردستان ضمن محافظة ديالى مقابل معسكر (أشرف سابقا)".

وأضاف، أن"الحادث ناجم عن السرعة الشديدة والاجتياز الخاطئ"، لافتا إلى أنه "تم نقل جثث الضحايا والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة".