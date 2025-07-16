مصرع شخصين وإصابة 10 في حريق المجمع التجاري في الكوت

شفق نيوز- بغداد/ واسط

أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بمصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، حصيلة حريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "فرق الدفاع المدني عثرت على الجثتين داخل المجمع، وتمكّنت من إخلاء أكثر من 20 شخصاً من داخل المبنى".

وأضاف أن "عمليات التبريد ما تزال جارية حتى اللحظة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث للتأكد من عدم وجود محاصرين آخرين".

وكانت فرق الدفاع المدني قد هرعت إلى مكان الحريق فور اندلاعه، حيث استخدمت السلالم المتحركة للوصول إلى الطوابق العلوية التي كان فيها عدد من العمال محاصرين، وتمكنت من إنقاذهم في وقت لاحق.