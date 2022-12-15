مصرع شخصين وإصابة مثلهما بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثي سير في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث تصادم على الطريق السريع قرب منطقة أم عنيج في ناحية الفضلية وقع صباح اليوم، بين عجلة نوع كيا بنگو مع عجلة نوع مرسيدس تريلة، ما أسفر عن مصرع شخص واصابة اثنين آخرين بجروح خطرة".

وفي حادث منفصل، قال المصدر، إن "عجلة نوع كيا سقطت من أعلى جسر البطحاء داخل نهر الفرات، ما أدى إلى وفاة سائقها على الفور ".