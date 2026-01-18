مصرع شخصين وإصابة آخر بحادث مروري في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث سير مروّع قرب ناحية السلام شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع بيك آب اصطدمت بشاحنة على طريق بعقوبة – المنصورية، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح".

ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، مع نقل الجثتين إلى الطب العدلي وإسعاف الشخص المصاب.

وعادة ما تشهد طرق محافظة ديالى حوادث مرورية بصورة شبه يومية، بسبب تهالك وقدم هذه الطرق وعدم التزام الكثير من السائقين بإرشادات السلامة وتعليمات المرور.