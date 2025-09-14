مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث مروع غربي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع واصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصين لقيا مصرعهما فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة حادث سير نجم عن انقلاب ناقلة نفط (صهريج) واصطدام مركبتين جراء ذلك ضمن سريع الغزالية - ابو غريب فجر اليوم.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، قد أعلن نهاية العام الماضي، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 و2024 في البلاد، مشيراً إلى أن السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها 79.2%.