مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما فيما أُصيب ثلاثة آخرين بجروح، قبل ظهر اليوم السبت، في حادث سير شمالي محافظة ميسان.

ووفقا لبيان صادر عن اعلام مرور ميسان، فإن حادث انقلاب وقع في المركبة نوع "بيجو" صالون أجرة على طريق ميسان واسط قرب قرية الهدى راح ضحيته اثنان من المواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وعزا البيان أسباب وقوع الحادث إلى خلل في الجهاز الميكانيكي للمركبة وهو كسر لقمة مما ادى إلى انحراف المركبة عن الطريق العام وانقلابها.

وأشار البيان إلى أنه تم الخروج من قبل المفرزة المختصة و إجراء المخطط المرور وتسليمه إلى مركز الشرطة ونقل المصابين إلى المستشفى.