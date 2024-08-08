مصرع شخص وإصابة أخرين بحادثي دهس في مواكب حسينية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة إثنين آخرين بحادثين في احد المواكب الحسينية جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "صبياً يبلغ من العمر 15 عاماً يعمل في خدمة احد المواكب الحسينية على طريق (سوق الشيوخ _ الناصرية) تعرض لحادث دهس على يد عجلة صالون، وأدى الحادث لوفاته على الفور".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال السائق على الفور".

وعلى صعيد متصل، أصيب شخصان بجروح على طريق كرمة بني سعيد - سوق الشيوخ بحادث دهس ايضاً من قبل عجلة نوع بيك اب.

وأضاف أن المصابين يعملان كذلك في خدمة المواكب الحسينية.