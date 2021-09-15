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مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أثنين بجروح بحادثين جنوبي العراق .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-15T09:15:57+0000
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أثنين بجروح بحادثين جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة يوم الأربعاء بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث اصطدام بين مركبتين في محافظة المثنى.

ووفقا للمديرية في بيان لها فإن الحادث وقع على طريق السماوة _ الناصرية في ناحية الدراجي بين مركبة نوع "بيك آب تويوتا" حمل، وأخرى نوع حافلة صغيرة (باص) لنقل الركاب نوع "فاتون".

وعزا البيان أسباب وقوع الحادث إلى الدخول من الكتف الترابي إلى الشارع الرئيسي قبل التأكد من خلو الشارع من صاحب المركبة الأولى ( الحمل ) مما أدى إلى الاصطدام بالمركبة الثانية الباص.

وأشار البيان إلى أن الحادث الى وفاة شخصين واصابة شخص ثالث بجروح.

وفي بيان ثان قالت المديرية أن حادثا وقع الطريق السريع الدولي قرب قضاء سومر في محافظة الديوانية جنوبي العراق

وأشارت إلى أن سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الاوبتما مما أدى إلى انقلابها، مضيفة ان الحادث أدى الى وفاة شخص واصابة آخر بجروح.

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