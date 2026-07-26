مصرع شخصين وإصابة اثنين بحادث سير مروع على طريق الدورة السريع بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير مروع وقع قرب مطعم "شمسين" على طريق منطقة الدورة السريع جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن اصطدام مركبتين نتيجة السرعة الفائقة وعدم الانتباه من قِبل السائقين.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادث لإكمال التحقيقات والإجراءات الأصولية، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثتين إلى دائرة الطب العدلي.