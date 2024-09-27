مصرع شخصين واصابة آخرين بحادث سر مروع على طريق كركوك - اربيل

شفق نيوز/ لقي مدنيان مصرعهما وأصيب آخران بجروح، اليوم الجمعة، إثر حادث اصطدام مروع على طريق كركوك - اربيل شمال المحافظة.

وأبلغ مصدر بدائرة مرور كركوك وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع فجر اليوم على طريق كركوك اربيل ضمن طريق التون كوبري 40 كم شمال كركوك، بين سيارة نوع تويوتا وصهريج لنقل المشتقات النفطية مما أسفر عن مصرع مدنيين اثنين واصابة اثنين اخرين بجروح".

وأضاف، أن "الناقلة تجاوز إلى الممر الثاني وللسرعة الفائقة صدم "التويوتا" وتسبب عنه تدمير سيارتين واصطدام سيارة ثالثة"، مردفا بالقول إن "الجثتين نقلتا الى دائرة الطب العدلي، والمصابين الى مستشفيات كركوك للعلاج".

ولفت المصدر الى أن "الحادث تسبب بزحام شديد على الطريق وتوقفت حركة السير لفترة زمنية بسبب الحادث".