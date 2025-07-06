مصرع شخصين من كوردستان بحادث سير مروع في ذي قار

شفق نيوز – ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأحد، بمصرع مواطنين اثنين من الكورد، بحادث سير مروع على الطرق الدولي للمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع، وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار وبغداد نتيجة تصادم عجلتين (بيك اب وبراد الي)".

وأضاف أن "عجلة البيك آب يستقلها مواطنين اثنين من محافظة أربيل في إقليم كوردستان وتوفيا على الفور، فيما عجلة البراد يستقلها مواطن من محافظة الموصل".

وتابع ان "العجلة بيك آب مقصرة في الحادث بنسبة 100% نتيجة السرعة العالية، حسب تقرير المرور، فيما تم نقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيدا لتسليمها إلى ذويها".