مصرع شخصين أحدهما عنصر أمن بحادثين في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بمصرع شخصين أحدهما عنصر امني بحادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسبا في الداخلية لقي مصرعه اثناء تمتعه بفترة الاستراحة بينما أُصيب مدني نتيجة حادث تصادم بين دراجتين ضمن سريع محمد القاسم بالقرب من حي تونس في بغداد.

وفي حادث ثانٍ أشار المصدر نفسه، الى مصرع سائق نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام مركبتين نوع شاحنة كبيرة على طريق "دورة اليوسفية" جنوبي بغداد.

وعزا المصدر، سبب وقوع الحادثين الى القيادة بالسرعة الفائقة وعدم الانتباه.