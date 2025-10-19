مصرع شخصين بحادث سير في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بمصرع شخصين بحادث سير مروع شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عجلتين صالون اصطدمتا عند تقاطع الخنجر بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، وأدى الحادث لمصرع سائقي العجلتين على الفور".

وبين أن "أحد السائقين توفي حرقاً داخل عجلته التي احترقت بالكامل"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".