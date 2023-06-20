مصرع شخصين بحادث سير على طريق كركوك - بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخصين جراء حادث مروري شرقي المحافظة

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شخصين لقيا مصرعهما أحدهما عسكري بعد انقلاب عجلتهما على طريق كركوك - بغداد قرب قضاء امرلي في قرية بير الذهب شرقي صلاح الدين.

واضاف أن جثتي الضحيتين نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

ويطلق على طريق بغداد -كركوك طريق الموت لكثرة حوادث السير فيه.

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.