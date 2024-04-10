مصرع شخصين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع شخصين بحادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير ناتج عن انقلاب عجلة وقع على الطريق العام الرابط بين محافظتيّ ذي قار والمثنى، غربي الناصرية مركز محافظة ذي قار، أدى لمصرع شخصين اثنين من أهالي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

وبين أن "الضحيتين كانا متوجهين لزيارة أقاربهما في مدينة الناصرية بمناسبة عيد الفطر".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت جثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".