مصرع شخصين بحادث تصادم قرب "المنطقة الخضراء" في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين بحادث سير، غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حادث تصادم وقع، مساء اليوم، بين عجلتين بالقرب من جسر القادسية، غربي بغداد، وتحديدا من الجهة القريبة على المنطقة الخضراء، ما أدى الى مصرع شخصين في الحال".

وأضاف المصدر أن "الحادث جاء نتيجة السرعة الشديدة وقيادة أحد سائقي العجلتين عكس السير"، مبينا أن "قوة امنية نقلت الجثتين الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".