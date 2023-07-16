مصرع شخصين بحادثين منفصلين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأحد، بمصرع شاب وامرأة بحادثين منفصلين في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة لقيت مصرعها جراء حادث دهس غير متعمد على طريق الخالص - بعقوبة 12 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "جثة المرأة نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث".

وفي حادث اخر، لقي شاب مصرعه جراء غرقه في نهر الخالص في قرية (التحويلة) 7 كم شرق قضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر ان "الشاب غرق أثناء محاولته السباحة فيما تم انتشال الجثة ونقلها الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى العشرات من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية الى السباحة في الأنهر والجداول.