مصرع شاب وإصابة مدنيين اثنين بحادثي سير في كركوك وصلاح الدين

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الاثنين، بمصرع شاب في حادث مروري قرب سيطرة سركران ضمن قضاء الدبس شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها الشاب بشاحنة نوع قلاب من الخلف"، مشيراً إلى أن "الضحية من مواليد الموصل عام 2002 وكان في طريقه من كركوك إلى مدينته".

وفي سياق متصل، أكد مصدر في شرطة مرور قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، أن "مدنيين اثنين أُصيبا بجروح بعد انقلاب سيارتهما على طريق طوز خورماتو – كركوك، نتيجة انحراف المركبة بسبب السرعة الشديدة".

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثين، وسط دعوات لتوخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة المرورية.