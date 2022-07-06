مصرع شاب وصبي بحادثين منفصلين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأربعاء، بمصرع شاب وصبي إثر حادثين منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابا يبلغ من العمر 25 عاما لقي مصرعه اثر صعقة كهربائية بمبردة هواء في قضاء الخالص، (15 كم شمال شرق بعقوبة)، مبينا أن جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

وفي حادث منفصل تواصل فرق الشرطة النهرين والأهالي البحث عن جثة صبي غرق في نهر ديالى في اطراف ناحية جلولاء، (70 كم شمال شرق بعقوبة)، خلال محاولته السباحة في النهر.

وأضاف المصدر، أن الصبي يبلغ من العمر 14 عاما وغرق خلال محاولته السباحة مع شقيقه في نهر ديالى فيما نجا شقيقه وفقد اثر الصبي في النهر حتى الآن.