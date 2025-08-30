مصرع شاب غرقاً وتسجيل 8 إصابات بحوادث مروعة في نينوى

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع شاب غرقاً أثناء السباحة في قرية دويزات التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، فضلاً عن تسجيل ثماني إصابات جراء أربعة حوادث مرورية متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الشاب كان يسبح في نهر دجلة قبل أن تجرفه المياه ويفقد حياته غرقاً"، مبيناً أن "الشرطة النهرية هرعت إلى مكان الحادث، وانتشرت لانتشال الجثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في الموصل".

وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة لاستكمال الإجراءات الأصولية”، مشيراً إلى أن “نهر دجلة جنوب الموصل شهد في الفترة الأخيرة تزايداً في حالات الغرق بين الشباب بسبب السباحة في أماكن غير مهيأة وخطرة".

وبحسب المصدر، فإن أربعة حوادث مرورية توزعت بين قضاء مخمور ومناطق من مدينة الموصل شملت مجسر الميثاق ومنطقة النبي يونس وكوكجلي وحي الكرامة، تسببت بإصابة 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.