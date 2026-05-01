مصرع شاب غرقاً في نهر الفرات غربي الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع شاب إثر حادث غرق في نهر الفرات ضمن منطقة آلوس التابعة لقضاء حديثة غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في مقتبل العمر لقي مصرعه بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة في نهر الفرات بمنطقة آلوس"، مبيناً أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف، أن "الحادث تزامن مع ارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه وزيادة قوة التيارات النهرية، ما يشكل خطراً كبيراً على المواطنين، خاصة في المناطق غير المخصصة للسباحة".

ودعا المصدر، الأهالي إلى "تجنب السباحة العشوائية والالتزام بإجراءات السلامة، حفاظاً على أرواحهم، خصوصاً مع التغيرات الحالية في مستويات المياه".