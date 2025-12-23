مصرع شاب أثناء تنظيف سلاح صيد في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، مساء الثلاثاء، بتسجيل حالة وفاة لشاب من مواليد عام 2009 إثر حادث عرضي أثناء تنظيف سلاح صيد في قضاء الدبس.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب تعرّض لإصابة قاتلة نتيجة انطلاق عيار ناري عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف السلاح، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث، فيما نُقلت الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية.

وأشار المصدر، إلى أهمية توعية المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، بضرورة التعامل بحذر شديد مع الأسلحة والالتزام بإجراءات السلامة لتجنّب وقوع حوادث مماثلة.