مصرع شاب بصعقة كهربائية ومحاولة انتحار فاشلة لمراهقة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع شاب بصعقة كهربائية في العاصمة بغداد التي سجلت أيضا محاولة انتحار فاشلة لمراهقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 1988 لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله ضمن منطقة شارع فلسطين وتم نقله الى الطب العدلي".

وأشار إلى "اصابة مراهقة مواليد 2009 بحروق خطيرة نتيجة محاولتها الانتحار مستخدمة مادة النفط الابيض ضمن ناحية النهروان جنوبي بغداد"، مبيناً أنها "تعاني من أمراض نفسية".