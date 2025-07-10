مصرع شاب بصعقة كهربائية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي، صباح الخميس، بوفاة شاب من أهالي قرية الجديدة التابعة لناحية تازة، جنوبي محافظة كركوك، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله على أحد أعمدة الكهرباء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب محمود يونس عطية العبادي 21 عاما، توفي على الفور بعدما صُعق بالكهرباء أثناء محاولته ربط أحد المنازل بالتيار الكهربائي، ما أدى إلى سقوطه من أعلى العمود إلى الأرض".

وأضاف أن "جثة الشاب نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في كركوك، فيما باشرت الجهات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث".

وتشهد بعض المناطق الريفية حوادث مماثلة نتيجة غياب مستلزمات السلامة المهنية، ما يسلّط الضوء على الحاجة لتشديد الإجراءات الوقائية في مثل هذه الأعمال.